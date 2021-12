Prefeitura anuncia serviços e volta de 100% dos ônibus às ruas nesta terça

O prefeito de Salvador, ACM Neto, realizou uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, 28, e afirmou que a administração pretende retornar o pleno funcionamento da cidade nesta terça, 29, garantindo que o transporte público vai funcionar com 100% da frota.

“Acumulamos combustíveis nas últimas 24 horas, para garantir oito dias de reserva e de autonomia, e determinamos que as empresas, que mantiveram ontem apenas 88% do efetivo de veículos, que retomem as atividades normalmente. Até lá, esperamos que a greve dos caminhoneiros tenha um fim”, declarou o prefeito.

Com relação aos impactos da crise de escassez de combustíveis sobre as atividades de educação, o prefeito afirmou que mais da metade da rede funcionou normalmente. “Nós entendemos que como havia ônibus circulando nas ruas e merenda nas escolas, as atividades deveriam ser mantidas. Uma pequena parte das escolas teve as aulas suspensas porque professores e servidores alegaram que não conseguiram chegar. A falta de aulas deverá ser resposta, dentro de um calendário complicado, mas que deve funcionar”, afirmou o prefeito.

Saúde

ACM Neto disse ainda que os serviços de saúde estão funcionando plenamente. “No sábado, fizemos a campanha de vacinação normalmente. Claro que estabelecemos a prioridade de abastecimento para as ambulâncias e também para que as nossas UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) e o Hospital Municipal continuassem a rodar e funcionar. Mas todas as unidades de saúde abriram normalmente e até mesmo os veículos administrativos da prefeitura foram abastecidos”, afirmou ACM Neto.

Na área da limpeza pública, o prefeito revelou que pediu ao governador Rui Costa que ajudasse a liberar o acesso dos caminhões ao aterro metropolitano, em função de bloqueios na estrada do CIA-Aeroporto, por meio de escolta policial. “Isso que era o mais importante a gente conseguiu. Mas pedimos à população reduza a quantidade de lixo enquanto essa situação não é normalizada”, explicou.

A prefeitura também suspendeu temporariamente o decreto que restringe os horários de circulação de caminhões na capital baiana. “Isso foi feito para que não haja dificuldade na reposição dos estoques consumidos nesses dias de desabastecimento e que envolvem produtos em supermercados, medicamentos em farmácias e insumos para as empresas. Essa é uma das medidas provisórias adotadas em conjunto com a Transalvador e que, passado esse período crítico, voltarão a valer”, finalizou o prefeito.

Manifestação

Estudantes de diferentes faculdades, escolas e cursos pré-vestibular voltaram a se concentrar em frente ao Shopping da Bahia, Nesta segunda, para prestar apoio à mobilização nacional dos caminhoneiros e protestar contra o aumento do preço dos combustíveis.

O grupo já havia realizado uma manifestação pela manhã no mesmo local e à tarde saíram em caminhada para realizar um ato em frente à Petrobras, no Stiep.

“Nós somos independentes e apartidários e estamos buscando o retorno da democracia. Somos contra a intervenção militar, a opressão social e o aumento abusivo dos impostos, e a favor das eleições diretas e a redução do preço dos combustíveis”, disse a universitária Líliã Sales, 29 anos.

Ferry

O sistema ferryboat funcionará com esquema especial de atendimento em função da mobilização nacional dos caminhoneiros, que afetou a distribuição de combustíveis no País.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema, as viagens passam a contar com saídas a cada 1h30. Este intervalo pode ser de 1 hora, caso haja demanda maior de passageiros.

O esquema será mantido durante toda a semana, incluindo o período do feriado, na próxima quinta-feira. Caso haja mudanças na mobilização dos caminhoneiros e no abastecimento de combustíveis, o atendimento poderá ser normalizado.

Nesta segunda, o serviço estava operando com seis embarcações: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Júnior, Rio Paraguaçu e Anna Nery.

adblock ativo