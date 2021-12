Prefeitura anuncia projetos para incentivar uso de bicicleta

A Prefeitura de Salvador divulgou que pretende implantar, até o final deste ano, ciclofaixas, ciclorrotas e um sistema de compartilhamento de bicicletas públicas em ruas e avenidas da capital baiana.

Enquanto o compartilhamento de bicicletas deverá funcionar durante toda a semana, as ciclofaixas e ciclorrotas poderão ser utilizadas, inicialmente, apenas aos domingos e feriados.

Ambos os projetos agradaram representantes de associações de ciclistas e especialistas em mobilidade urbana. No entanto, o fato de as ciclofaixas e ciclorrotas funcionarem apenas aos domingos e feriados dividiu opiniões.

Professora do Departamento da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Denise Ribeiro afirma que Salvador está atrasada em relação à implantação de projetos de incentivo ao uso de meios de transporte alternativos.

"O espaço público já não suporta tanto automóvel. As alternativas para facilitar a mobilidade são o transporte coletivo e uso da bicicleta, além do incentivo à caminhada em locais em que isso seja possível", defendeu Denise, que é pesquisadora da área de transporte sustentável e de uso de bicicletas.

Para ela, o funcionamento das ciclofaixas e ciclorrotas apenas aos domingos e feriados caracteriza o uso da bicicleta como lazer e não como meio de transporte.

"Não contribui para tornar a mobilidade de Salvador sustentável, pois a quantidade de carros nas ruas ainda será alta durante a semana", pontuou a pesquisadora.

O secretário do Escritório da Copa do Mundo Fifa 2014, Isaac Edington, argumentou que "por meio do lazer, como já acontece em algumas capitais brasileiras, é possível também criar um novo estímulo ao cidadão e atrair uma nova legião de adeptos ao uso das bicicletas em nossa cidade".

Pontapé inicial - Na opinião do coordenador da Associação dos Bicicleteiros do Estado da Bahia (Asbeb), Maurício Cruz, a implantação faixas e rotas para ciclistas, mesmo que em dias selecionados, é um medida positiva.

"É um pontapé inicial, vai criar, nas pessoas, o hábito de utilizar bicicleta no cotidiano", defendeu Cruz.

Segundo ele, mais de 20 mil pessoas utilizam bicicletas diariamente em Salvador.

O arquiteto e urbanista Henrique Azevedo diz que o compartilhamento de bicicletas oficializa que a "prioridade nas ruas é da bicicleta e não dos carros". "Os motoristas vão se adaptar à presença delas no trânsito e terão mais respeito", destaca Azevedo, que mantém um blog sobre mobilidade urbana.

Segundo o secretário Isaac Edington, ainda não há definição quanto aos locais em que funcionarão as estações de aluguel de bicicletas nem as vias que serão utilizadas.

De acordo com ele, a Prefeitura vai lançar, ainda sem data prevista, um edital para selecionar uma empresa responsável para implantação e administração do sistema. Os usuários deverão pagar uma taxa para a utilização.

adblock ativo