Prefeitura anuncia processo seletivo para estagiários do ensino médio

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), vai realizar processo seletivo para vagas de estágio destinado a estudantes do ensino médio. Serão disponibilizadas 30 vagas, sendo 26 para o turno matutino e quatro para o turno vespertino.

As inscrições devem ser feitas nos próximos dias 13 e 14 ( segunda e terça), através do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Para participar da seleção, o estudante deve estar matriculado no 2º ou 3º ano do ensino médio, residir em Salvador, ter 16 anos completos na data de isncrição e ter cadastro no IEL. A instituição de ensino deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação e estar conveniada com o Instituto Euvaldo Lodi.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), a carga horária de atividades é de 20h semanais e o valor da bolsa-auxílio é de R$ 494,94, mais auxílio-transporte.

adblock ativo