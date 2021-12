Prefeitura anuncia mais guardas municipais

A Prefeitura do Salvador anunciou uma nova escala de trabalho para os guardas municipais a partir da próxima quinta-feira, 1º, com a substituição do sistema de plantão 12 por 60 (12 horas de serviço e 60 de folga) para 12 por 36.

A reformulação do esquema de trabalho não agradou à categoria. Nesta terça-feira, 30, em reunião da diretoria do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindiseps), será marcada uma assembleia para discutir a mobilização.

Atualmente, a Guarda Municipal conta com 1,3 mil homens e mulheres. Com o aumento de 24 a 36 horas semanais para 40 a 48 horas, a pretensão é aumentar o efetivo em áreas como praças, parques e jardins.

"O objetivo é aproximar o efetivo da população. Cada servidor deve cumprir o previsto no edital de contratação, passando a trabalhar 40 horas por semana", disse o gerente de operações da Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev), João Neto.

Já a carga horária dos guardas lotados no Grupo de Operação Especiais (GOE) e a Ronda da Cidade (Rondac) deve ultrapassar as 40 horas semanais previstas na legislação. "Esses agentes terão adicional de 100% nos plantões de sábados e nos domingos", explica João Neto.

De forma gradual, o objetivo também é o remanejamento de guardas que atuam em prédios públicos. "Pelo menos 25% dos agentes em escolas e postos de saúde devem passar a atuar na segurança em áreas como praças e parques, além de apoiar a execução de serviços públicos realizados por outros órgãos", disse Neto.

O primeiro local beneficiado será o largo Dois de Julho (Campo Grande). Em seguida, a praça Nossa Senhora da Luz (Pituba), o novo espaço de convivência da Boca do Rio, e o trecho de orla entre a Barra e Ondina. Já a orla da Península Itapagipana deve integrar a ação até o final do ano.

Em discussão ocorrida na semana passada, a categoria já havia rejeitado o plano de ação apresentado pela Susprev, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop).

"Temos reunião com a Susprev amanhã (hoje), às 9h, e, à tarde, a diretoria do sindicato vai marcar uma nova assembleia", disse Bruno Cruz, coordenador do Sindiseps.

Na última assembleia, os guardas decidiram pela manutenção da escala 12 por 60, o pagamento de horas dobradas nos finais de semana, a inclusão de todo o efetivo nas operações especiais, inclusive os guardas patrimoniais, administrativos e os operacionais. "A carga horária de 24 por 72 horas seria o ideal. Há várias órgãos que trabalham assim", disse Bruno Cruz.

Outro ponto de insatisfação é a ausência de estrutura física de apoio nos pontos de trabalho. "A gente não tem espaço com banheiro e local para mudar de roupa e guardar o fardamento", informou o coordenador do Sindiseps.

O gerente de operações da Susprev, João Neto, afirma que o órgão está providenciando pontos de apoio em prédios públicos, enquanto as estruturas definitivas não entram em funcionamento.

Investimento - De acordo com João Neto, serão gastos R$ 3 milhões na aquisição de veículos e equipamentos até 2014.

A previsão é que, até o final de setembro próximo, sejam entregues - por meio de convênio com o Ministério da Justiça - um micro-ônibus, duas vans, detectores de metais, além de 50 equipamentos como computadores, impressoras e notebooks.

"Na próxima semana, uma licitação será lançada para aquisição de 22 motos e mais cinco veículos. Além de outra para locação de mais 40 veículos", contou João Neto.

Para 2014, a licitação em torno de R$ 2 milhões será para aquisição de sete bases móveis comunitárias e mais equipamentos eletrônicos.

