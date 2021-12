Prefeitura anuncia leilão de dois terrenos na av. Tancredo Neves

Dois terrenos vizinhos ao Salvador Shopping, na avenida Tancredo Neves, serão leiloados pela prefeitura no próximo dia 14 de novembro. A intenção de venda foi anunciada nesta segunda-feira, 30.

Os lances iniciais são de mais de R$ 3 milhões em cada terreno. No anúncio do leilão, o governo municipal destaca a proximidade com o shoppings e condomínios empresariais e salas comerciais. A Prefeitura também destaca que as áreas, que têm 3.727 m² e 4.399 m², são "ideais para serem usadas como estacionamento".

Interessados devem participar do leilão que vai acontecer na auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Outros bairros

Recentemente, a prefeitura também divulgou o leilão de outros dois terrenos em Piatã e Boca do Rio. As áreas têm 1.545 m² e 1.028 m², respectivamente, e têm lances iniciais de mais de R$ 1 milhão, cada.

