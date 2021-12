Prefeitura anuncia investimentos de R$ 500 mi na educação

Até o final de 2016, as atividades da Secretaria Municipal da Educação (Smed) serão norteadas por 112 ações que visam melhorar a estrutura física e pedagógica das 440 escolas municipais da capital baiana.



As atividades estão previstas pelo Programa Combinado, que foi lançado oficialmente nesta terça, 30, no hotel Fiesta, no Itaigara, pelo prefeito ACM Neto e o secretário municipal da Educação, Guilherme Bellintani.



A ferramenta tem como principal proposta solucionar questões que afetam diretamente a qualidade do ensino, desde problemas simples, como a limpeza de caixas d'água das unidades escolares, até as mais complexas, como a implantação de projetos de apoio à aprendizagem.



O programa, que custará cerca de R$ 500 milhões aos cofres municipais, foi dividido em seis diferentes eixos, que contemplam o estímulo à participação da família na escola, a atualização de projetos pedagógicos, implementação de plano de cargos e salários para professores e reforma das unidades.



O programa prevê, ainda, a aquisição de materiais escolares e de limpeza, peças de mobiliário escolar, ventiladores, ares-condicionados, TVs e DVD players.

Segundo o planejado, estará garantida, ainda, a instalação de bebedouros, filtros de cozinha, brinquedos, quadro branco em todas as salas de aula e fardamento para todos os estudantes da rede.



Estudo de campo



De acordo com o secretário Guilherme Bellintani, o programa Combinado foi elaborado por meio de um estudo de campo e contou com a participação dos gestores das unidades para garantir que as necessidades de cada escola da capital sejam atendidas pelas ações.



"A intenção é que a escola volte a ser o centro das atenções de cada comunidade. Para isso, ela precisa estar bem estruturada e ter condições de atender às demandas dos alunos", afirmou.



Segundo Bellintani, por meio do programa será possível ampliar o número de vagas na educação infantil.



"De 20 mil, passaremos a disponibilizar, até 2016, mais de 40 mil vagas, pois contaremos com uma estrutura adequada para tanto", explicou o gestor.



Para o prefeito ACM Neto, o programa Combinado marca o início da transformação da rede municipal de educação de Salvador.



"Acredito que o programa será uma política de educação que pertencerá não só à gestão, mas à cidade", afirmou o prefeito.

adblock ativo