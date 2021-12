Prefeitura anuncia integração de ônibus com metrô a partir de quinta

Toda frota de ônibus de Salvador será integrada ao metrô a partir desta quinta-feira, 10, de acordo com anúncio feito pelo prefeito ACM Neto nesta quarta-feira, 9.

"Sempre enxergamos o transporte público de Salvador como um sistema único. Ônibus e metrô devem funcionar de forma complementar. É por isso que hoje estamos anunciando a integração plena entre o metrô e todos os ônibus da cidade.", disse ACM por meio de sua conta no Twitter.

A medida põe fim a um impasse entre a prefeitura e o governo estadual sobre a integração entre o metrô e ônibus. O assuntou chegou a ser discutido com o intermédio do Ministério Público (MP) e o governador Rui Costa afirmou que iria licitar uma frota de coletivos para fazer o transporte entre as estações de metrô e os bairros, caso não houve acordo com o prefeito.

Por etapas

A integração acontecerá em quatro fases e a 1ª já começa nesta quinta com a reconfiguração de 77 linhas em 32 bairros. Na segunda, serão 41 linhas e 29 bairros e 25 linhas e 13 bairros na terceira. Na última etapa serão 63 linhas e 37 bairros.

No total, serão modificadas 228 linhas das 558 existentes em Salvador. A data para o restantes das fases ainda não foram definidas.

O projeto prevê a transformação da estação de integração do Acesso Norte em estação transbordo. "O objetivo principal é ampliar a oferta dos serviços e melhorar a qualidade do transporte público", disse Fábio Motta, Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Tarifa

Com a integração, o passageiro vai pagar apenas o valor de uma passagem (R$ 3,60) para usar os dois transportes. Com isso, do total do valor pago, R$ 1,42 será encaminhado para o sistema urbano e R$ 2,18 enviado para o metroviário.

"Estamos acatando a tarifa de integração de R$ 1,42 até que as análises sejam realizadas", comentou Neto, fazendo referência ao impasse entre a prefeitura e o governo em relação ao valor da tarifa.

A proposta da prefeitura também prevê que o usuário pode utilizar três modais de transporte pagando apenas uma passagem. Para isso, é necessário que ele pegue inicialmente um coletivo, utilizando o serviço na ordem ônibus-metrô-ônibus. Caso ele acesse primeiro o transporte metroviário (ou seja, metrô e depois ônibus), terá a isenção de apenas uma tarifa.

O tempo de integração entre uma condução e outra segue de 2 horas.

