Prefeitura anuncia instalação de banheiros em terminais

Após a mobilização relâmpago de rodoviários, que paralisaram as atividades por mais de duas horas nesta segunda-feira, 11, nos terminais de Salvador, em protesto contra a derrubada de um banheiro na Rua Sabino Silva, no bairro de Ondina, o prefeito ACM Neto determinou que seja encontrada uma solução para equipar os terminais de ônibus da cidade com banheiros para servir os profissionais.

"A Prefeitura vai requalificar os terminais e instalar os equipamentos de forma que ofereçam todo o conforto aos profissionais dos ônibus", informou o executivo municipal em nota enviada à imprensa por meio da assessoria de comunicação. A ação ficará a cargo da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom).

O protesto dos rodoviários paralisou a circulação dos ônibus nos terminais da Estação da Lapa, Praia do Flamengo, IAPI, Santa Mônica e no Pau Miúdo. A Sucom informou que a demolição do sanitário foi determinada pelo Ministério Público (MP-BA), após denúncia encaminhada de moradores da região, que alegavam que o equipamento estava sendo usado indevidamente, "gerando intranquilidade e riscos à saúde pública".

O Sindicato dos Rodoviários informou, em nota, que o poder público se comprometeu, em 2009, a instalar 32 sanitários, dois em cada final de linha, mas que apenas oito foram instalados. "A falta de banheiros penaliza sobretudo as mulheres rodoviárias, que ficam na dependência da boa vontade de comerciantes e moradores para atenderem as necessidades fisiológicas".

Por conta da paralisação, o trânsito ficou complicado em diversos bairros da cidade e a situação só foi normalizada depois das 19 horas, conforme a Transalvador.

