Prefeitura anuncia hub digital e compara ideia com Vale do Silício

Englobando ao todo 35 ações ou projetos, entre eles a atualização de aplicativos que já existem, como o Cittamobi, o lançamento do quinto eixo do programa Salvador 360 chamado pela prefeitura da capital de Cidade Inteligente, apresentou , nesta sexta-feira, 20, como carro-chefe do projeto a implantação do Hub Digital de Salvador.

A estimativa é que pelo menos R$ 100 milhões serão captados junto a investidores, para aplicação nos próximos cinco anos. O espaço, que será instalado no terceiro andar do Terminal Marítimo do Porto de Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, abrigará ao todo 100 startups, que terão suas ideias selecionadas por meio de um edital público lançado em janeiro do ano que vem e avaliadas por um comitê gestor composto por figuras do setor empresarial.

A previsão foi dada durante o evento pelo secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Guilherme Bellintani, responsável por tocar a operação do projeto. O objetivo, afirmou o prefeito, é que o hub esteja em funcionamento em março de 2018.

Ele detalhou, na ocasião, que 300 postos de trabalho serão instalados no local. Lá, as startups (empresas direcionadas a negócios na área digital) terão que criar soluções tecnológicas destinadas especificamente para a administração pública ou para resolver problemas existentes na cidade.

“Criar, dentro de Salvador, uma espécie de Vale do Silício. Essa é uma das metas ousadas do quinto eixo do programa”, diz o material divulgado pela Secretaria de Comunicação à imprensa, em referência à região de São Francisco, nos Estados Unidos, onde ficam empresas de alta tecnologia.

Segundo Guilherme Bellintani, um fundo de investimento nacional já demonstrou interesse em patrocinar as primeiras 100 ideias que terão o hub da capital baiana como casa.

Ele não quis revelar qual o grupo de investidores, mas explicou que o funcionamento do espaço prevê a permanência das startups no local por um ano. Depois, quando as empresas ganharem autonomia financeira, outras ideias passarão a usar o ambiente, em um esquema de rotatividade.

“A premissa é que investidores assumam a sociedade de risco para que tenham retorno no futuro, quando as ideias derem certo”, explicou o prefeito, em apresentação para uma plateia de secretários municipais e empresários.

Negócios sociais

Em um modelo semelhante, também anunciou a prefeitura, startups com ideias de impacto social serão instaladas em um espaço de coworking público (local de trabalho colaborativo) a ser implantado em uma área ao ar livre no Parque da Cidade. Essa ideia, sob responsabilidade da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis), deverá sair do papel em abril próximo, de acordo com previsão do titular da pasta, André Fraga.

Nela, serão implantadas 30 estações de trabalho e dez empresas, selecionadas a partir de uma parceria da prefeitura com o Senai Cimatec. Ao todo, o espaço de coworking terá o investimento de R$ 1 milhão do município e R$ 2 milhões da instituição de ensino em cada edital lançado.

“Esse espaço vai ser totalmente sustentável, vamos reaproveitar 18 contêineres, usar placar solares e fazer uso de água da chuva tratada, entre outras especificidades”, explicou Fraga, durante o lançamento do eixo do Salvador 360.

Lá, ações menores também foram apresentadas como parte desta etapa do projeto municipal, que terá oito eixos no total, conforme previsão do prefeito.

Aplicativo de taxi

Entre os aplicativos para smartphone apresentados nesta sexta como parte do quinto eixo do Programa Salvador 360, está o Salvador Vai de Táxi, plataforma digital que reúne veículos e é tida como um esforço de taxistas para concorrer com outros aplicativos de transporte, como Uber, Cabify e 99 Pop.

De acordo com a prefeitura, o software será utilizado pelos servidores da capital para se locomover – o que implicará na redução da frota de veículos atualmente alugados pelo município.

Questionado se a proposta poderia gerar o desligamento de servidores, o prefeito afirmou que “não olha por esse lado” e não respondeu à pergunta. Não estimou, portanto, qual será o impacto da decisão no quadro de funcionários.

Segundo ele, entretanto, a mudança deverá provocar uma economia para os cofres municipais de até 40% em transporte.

“É bom ressaltar a economicidade que isso vai gerar para a prefeitura. Vamos gastar 40% na gestão da nossa frota e estimular uma atividade que está precisando de apoio, que são os taxistas de Salvador”, disse Neto.

Além do Salvador Vai de Táxi, ainda faz parte do quinto eixo do Salvador 360 o Simm Digital, uma atualização que permitirá a visualização de vagas de emprego dentro do Cittamobi – ferramenta que já existe.

Outras plataformas, como o Fala Salvador, versão digital do programa Salvador Bairro a Bairro, também compõem o eixo, junto de ações como a instalação de internet wifi em locais públicos e um calendário local de eventos de tecnologia.

