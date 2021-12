Prefeitura anuncia cadastramento compulsório de imóveis

A prefeitura municipal de Salvador vai realizar o cadastramento compulsório dos proprietários de imóveis e terrenos não edificados que não fizeram o processo pela internet. A informação foi anunciada nesta quarta-feira (17).

De acordo com a administração municipal, o objetivo é ter 100% dos imóveis da cidade cadastrados. Segundo consta na Lei 7.186/2006, todos os imóveis do município devem estar obrigatoriamente inscritos, mesmo quando isentos do IPTU.

O site do recadastramento continuará ativo para proprietários que ainda desejarem realizar o processo.

Os contribuintes isentos de IPTU não correm risco de perder o benefício se efetuarem o cadastramento até o dia 30 de novembro. Imóveis com o valor de mercado de até R$ 100 mil têm direito à isenção do pagamento do IPTU.

