Prefeitura analisa projeto de reurbanização em Ilha de Maré

Engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil estão analisando possíveis projetos de reurbanização da Ilha de Maré, bairro da capital baiana localizado do outro lado da Baía de Todos-os-Santos.

Também participa do planejamento a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), que contribui tecnicamente e propõe mudanças nos projetos enviados ao município por empresas interessadas em executar as obras. A prefeitura já derrubou, nesta semana, 15 construções, em Praia Grande e Santana, consideradas irregulares pela Sucom (Secretaria Municipal de Urbanismo).

Segundo a assessoria do órgão, os imóveis ocupavam a via pública e geravam queixas da população. Os responsáveis por outras 19 barracas, também situadas em via pública, foram notificados para demoli-las. Foram expedidos nove autos de infração e quatro notificações devido a obras sem alvará.

Por outro lado, moradores reclamam da "truculência" de guardas municipais durante a visita das equipes da prefeitura. "Eles mal deixam a gente retirar os objetos e já vão demolindo. Não somos cachorros", protestou um nativo, sem se identificar.

Segundo a assessoria da Sucom, a presença de guardas é preventiva, para ação em caso de desacato a servidores públicos, o que configura crime. O órgão garante, ainda, que os moradores foram notificados antes.

A Guarda Municipal informou que não houve conflito entre a equipe da corporação e os moradores. Conforme a assessoria, casas demolidas já estavam vazias. "O prefeito não garante estrutura e emprego para nós e, agora, manda demolir nosso comércio. É um absurdo!", reclamou uma comerciante sob anonimato.

adblock ativo