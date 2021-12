Prefeitura adia mudanças no trajeto das linhas de ônibus em Ondina

A prefeitura de Salvador adiou as alterações nos trajetos das linhas de ônibus que passam pela avenida Oceânica, no bairro de Ondina. A nova data ainda não foi divulgada pelo órgão.

Inicialmente as mudanças seriam para os veículos que trafegam da Barra no sentido Rio Vermelho, no trecho entre a entrada da avenida Adhemar de Barros e a saída da rua Bartholomeu de Gusmão, na Praia da Paciência.

adblock ativo