Prefeitura abre processo seletivo para estágio com bolsa de R$ 1.050

A prefeitura de Salvador, por meio da Unidade de Desenvolvimento do Trabalho e Prática Profissional (UNITP), abre a partir da próxima segunda-feira, 12, inscrições para o processo seletivo do programa de estágio de nível superior.

A procedimento será realizado exclusivamente pelo site, das 8h do dia 12, às 23h59 do dia 14 (quarta-feira). Os estagiários selecionados, que cumprirão carga de seis horas diárias, receberão uma bolsa de R$ 1.050, além de auxílio-transporte.

Ao todo, serão ofertadas 10 vagas para atuação na Secretaria Municipal de Gestão (Semge), nas áreas de Administração, Direito, Gestão Pública, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Análise de Sistema e Bacharel em Informática.

De acordo com instruções da Secretaria de Comunicação da Prefeitura (Secom), durante a inscrição, o candidato deve encaminhar, obrigatoriamente, o comprovante de matrícula do semestre em curso, assinado e carimbado pela instituição de ensino, histórico escolar, contendo a carga horária total do curso, a carga horária cursada, percentual cumprido do curso e a média/escore, também validado pela faculdade.

Toda a documentação original deve ser digitalizada em padrão A4, nos formatos PDF, JPG, TIF ou PNG.

