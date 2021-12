Prefeitura abre processo de tombamento do Monumento ao Dois de Julho

O Monumento ao Dois de Julho, localizado na praça do Campo Grande, em Salvador, está em processo de tombamento. O processo foi aberto pela prefeitura, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), na segunda-feira, 2.

De acordo com a gestão municipal, um dossiê técnico será aberto com prazo de ser finalizado em até 36 meses. A partir daí, é iniciado o planejamento, especialmente no que se refere à preservação da peça artística.

O Monumento ao Dois de Julho tem 25,8 metros, com estética neoclássica, foi criado pelo artista italiano Carlo Nicoli y Manfredini. A obra foi inaugurada em 1895. Instalada no Campo Grande, a peça é esculpida em bronze, ferro fundido e mármore de Carrara.

A principal personagem da composição é um caboclo com 4,1 metros de altura munido com arco e flecha e armado com uma lança, matando um dragão. Na base da coluna estão a escultura de mulher representando a Bahia e outra em referência à Catharina Paraguaçu, a índia tupinambá, mulher de Caramuru, com o lema ‘Independência ou Morte’ no escudo.

adblock ativo