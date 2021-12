Prefeitura abre postos de atendimento do Carnaval

Três postos de informações sobre trânsito e transporte no carnaval serão inaugurados no posto do Salvador Shopping, piso L1, nesta terça-feira, 7, às 10h, pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), os postos ajudarão os foliões e demais interessados a obterem informações sobre a circulação do Carnaval, zonas de restrição de tráfego, pontos especiais de táxi e tarifas, linhas de ônibus.

Ainda de acordo com a Secom, os postos de atendimento ficarão localizados no Salvador Shopping (L1), na Alameda Gourmet do Shopping Barra (L1) e na sede da Transalvador, localizada no Vale dos Barris. O funcionamento segue os horários dos centros de compras, incluindo os sábados e domingos. No caso do posto do Vale dos Barris, o horário é das 8h às 17h.

