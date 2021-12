Prefeitura abre inscrições para desfile de Lavagem do Bonfim

As inscrições para participar do desfile na Lavagem do Bonfim, realizado em Salvador, abrem nesta segunda-feira, 25. O evento é considerado a segunda maior manifestação popular do estado, ficando atrás apenas do popular Carnaval de Salvador.

Para a realização da inscrição, as entidades e interessados devem se dirigir ao setor da Gerência de Eventos, na sede da Empresa Salvador Turismo (Saltur), que fica localizada na Avenida Estados Unidos, no bairro Comércio.

Documentação Necessária

Os documentos solicitados para a inscrição de pessoas físicas são RG, CPF, comprovante de residência. Já as entidades precisam apresentar o Estatuto Social, Cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal da entidade e o Documento Único de Transferência (DUT).

No caso de uso de veículos automotores, devem ser levados o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação do condutor e fotos do veículo a ser utilizado no percurso da Lavagem do Bonfim. Todos os documentos são em cópia autenticada ou cópia comum acompanhada do original.

O prazo segue até o dia 10 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A Lavagem do Bonfim está marcada para ocorrer no dia 16 de janeiro de 2020.

adblock ativo