Prefeitura abre diálogo e greve dos servidores da Samu acaba

Os técnicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), encerraram a greve iniciada no dia 1°. A informação foi publicada, em nota, no site do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) na segunda-feira, 7, após assembleia realizada na sede do órgão, em Pau Miúdo.

Na nota o sindicato informa que, a prefeitura abriu um canal de diálogo e negociação e a compreensão de que a população estava sendo prejudicada com a falta do serviço.

Além disso, uma decisão do juiz José Jorge Lopes Barretto da Silva, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 4, havia determinado o retorno dos serviços de urgência e emergência sob pena de multa diária no valor de R$ 75.000,00 ao sindicato. O juiz considerou que nenhum tipo de movimento poderia prejudicar os serviços essenciais e colocar em perigo a saúde da população

De acordo com o sindicato, uma nova assembleia está marcada para próxima segunda-feira, 14, ás 9h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no Comércio, para avaliar o andamento das negociações.

