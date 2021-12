Prefeitura abre agendamento para aplicação da 1ª dose contra Covid-19 para grupos prioritários

Desde às 14h deste domingo, 20, a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abriu agendamento para aplicação da vacina contra Covid-19 para os grupos prioritários habilitados na cidade. Além dos grupos eletivos, as pessoas com 47 anos ou mais, nascidos até 22 de Junho de 1974, também já podem agendar a imunização pela plataforma.

No total, foram abertas 8 mil vagas através do portal www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. Os drives da Arena Fonte Nova e da Unijorge (Paralela) vão funcionar das 22 horas de segunda-feira, 21, até as 07 horas da terça-feira, 22, para atendimento exclusivo das pessoas que realizarem o agendamento.

Para o agendamento, todos habilitados precisam estar com o nome na lista da SMS e no momento da vacinação precisam apresentar os documentos exigidos para cada público eletivo.

Drives: Arena Fonte Nova e Unijorge (Paralela).

Veja os públicos prioritários habilitados na estratégia:

CAMINHONEIROS; TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL; PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO; RODOVIÁRIO, TRABALHADOR DA LIMPEZA URBANA, METROVIÁRIOS, TRABALHADOR DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, PORTUÁRIOS, TRABALHADOR DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E TRABALHADORES DO TRANSPORTE AÉREO; TRABALHADORES DA SAÚDE, MÉDICOS VETERINÁRIOS, FARMÁCIAS E DE ESTABELECIMENTOS COM CNES ATIVO; DOULAS, CUIDADOR DE IDOSO E AUTÔNOMOS; LACTANTES COM ATÉ 12 MESES DE AMAMENTAÇÃO; TRABALHADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, FACULDADES/UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E ESCOLA DE CURSO TÉCNICO (NÍVEL BÁSICO); PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME; PESSOAS COM COMORBIDADE (DOENÇAS CRÔNICAS), DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO INTELECTUAL SEVERO E MODERADO (entre eles, Autistas), SÍNDROME DE DOWN, IMUNOSSUPRIMIDOS, TRANSPLANTADOS, E EM HEMODIÁLISE; POLICIAL FEDERAL, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, POLICIAL MILITAR E CIVIL; BOMBEIRO, AGENTES DE SALVAMENTO, TRÂNSITO E PENITENCIÁRIOS; FISCAL DE MEDIDA RESTRITIVA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FORÇAS ARMADAS, TRABALHADOR DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E AGENTE SOCIOEDUCATIVO; GESTANTES E PUÉRPERAS.

adblock ativo