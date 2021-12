Prefeito mantém palavra de não aumentar a tarifa de ônibus

A decisão de não aumentar o preço da passagem de ônibus de Salvador em 2013 continua sendo mantida pelo prefeito ACM Neto.

A informação foi passada nesta segunda-feira, 17, pela assessoria da Prefeitura de Salvador, que informou que, apesar do reajuste de 9% no salário dos rodoviários, a passagem permanecerá no valor de R$ 2,80 até o final do ano.

Após o anúncio de reajuste, o Sindicato dos Rodoviários no Estado da Bahia decidiu suspender a greve que estava marcada para a madrugada desta terça, 18.

Em março, o prefeito ACM Neto anunciou, em coletiva à imprensa, que não haveria alta na tarifa dos coletivos da cidade, e que o empresariado compensa eventuais perdas provocadas pelo Domingo é Meia com o aumento da demanda.



O prefeito também salientou que o processo para nova concessão às empresas que vão operar o setor aconteceria ainda este ano.

Para o assessor de relações do trabalho do sindicato dos empresários (Setps), Jorge Castro, o aumento não foi um bom acordo. "A decisão só favoreceu os rodoviários. Estamos fazendo um sacrifício muito grande para evitar conflitos e beneficiar a população", disse o diretor.

"Se a passagem de ônibus aumentar, o povo deve ir às ruas e lutar por direitos. Em Porto Alegre, os governantes viram que o bicho tava pegando e desistiram de aumentar a tarifa", opinou o estudante Max Barreto.

