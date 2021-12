Prefeito faz vistoria das obras na orla

Acompanhado por vários secretários e assessores, o prefeito ACM Neto vistoriou, na manhã deste sábado, 7, o andamento das obras de requalificação da orla nos trechos do Jardim de Alah, Piatã e Itapuã. Segundo ele, os trabalhos estão em ritmo acelerado e devem ser concluídos até junho.



Ainda segundo o prefeito, até o dia 15 deve ser assinada a ordem de serviço para a execução das obras de revitalização do Rio Vermelho e segunda etapa da Barra - do Cristo até à praia da Paciência (Rio Vermelho).

Segundo a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FML), Tânia Scofield, as benfeitorias na orla do Jardim de Alah vão do trecho do antigo Clube do Vitória até o extinto Aeroclube.



Será implantada uma ciclovia; calçadão com seis metros de largura; novos acessos à praia (escadarias e rampas), além e quiosques de coco (três).



"Nesse trecho a pista para veículos vai ganhar uma terceira faixa, no sentido Itapuã. E a iluminação ganhará um reforço, inclusive voltada para a praia", disse ela.



Estacionamento



Em Piatã, as obras vão da altura do Costa Verde Tênis Clube até o (restaurante) Habib's. O trecho também vai contar com ciclovia, além da instalação de oito quiosques para comercialização de alimentos e bebidas.



O estacionamento do local - assim como do Jardim de Alah - será mantido, mas ainda não se sabe como será a operação do espaço, se público ou privado.



Itapuã é onde as intervenções devem causar o maior impacto visual. No lugar onde funcionavam os restaurantes Jangada e Língua de Prata serão instalados novos quiosques; um "parque" com oito esculturas - em referência a Dorival Caymmi -, além de um espaço para shows.



E mais adiante, no canteiro central que fica na subida para o Abaeté, será criada a chamada "Praça do Dendê", onde serão instaladas as baianas de acarajé e outros vendedores de quitutes.

