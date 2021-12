Prefeito descarta aumento no valor da passagem de ônibus

O prefeito ACM Neto garantiu que não haverá aumento no valor da passagem de ônibus este ano. "A tarifa vai ser a mesma de 2011, não reajustei ano passado e não vou reajustar esse ano", disse. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva no começo da noite desta quarta-feira, 28.

O gestor também informou aos trabalhadores que a gratificação pela atuação deles no Carnaval será ampliada no próximo ano. Porém, Neto não informou números referentes à ampliação. Conforme ele, um estudo será feito pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) para definir os valores.

Segundo afirmou o prefeito, as 18 empresas que fazem parte do Setps não receberam compensação do município por terem cedido diante do movimento grevista.

Neto descartou que a licitação das linhas do transporte coletivo tenha sido uma contrapartida dada aos empresários.

"Nem sabemos quem vai ganhar a licitação. Não poderia usá-la como contrapartida. Queremos concorrência no processo, com participação de empresas do Brasil inteiro", declarou.

adblock ativo