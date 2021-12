Prefeito decreta estado de emergência em Salvador

O prefeito João Henrique decretou estado de emergência em Salvador nesta quinta-feira, 15, por conta das fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. "A chuva não estava prevista e não para. Nosso solo e encostas estão completamente encharcados, se continuar chovendo, o número de deslizamentos vai aumentar. A situação começa a ficar complicada, então para que a gente possa atuar com mais força e rapidez um decreto de estado de emergência pode ajudar", explicou o secretário municipal de Infra-estrutura e transporte, Euvaldo Jorge.



De acordo com ele, a prefeitura vai alugar quartos de hotéis e pousadas para abrigar as famílias desalojadas. A equipe da Codesal também foi reforçada com funcionários da Sucom para atender as ocorrências de chuva. Cerca de 46 pessoas, entre técnicos, engenheiros e arquitetos, trabalham a partir desta quinta na vistoria dos imóveis.



O secretário Euvaldo Jorge informou que, na tarde dessa quarta, choveu 80 mm em Salvador, o que não era esperado pela previsão. A previsão era que chovesse 326 mm em todo mês de abril, mas apenas em Ondina choveu entre quarta e hoje 92 mm e 225 mm no Centro Industrial de Aratu (CIA). Euvaldo pediu que a população não entre em pânico e que ligue para a Codesal (199 - ligação gratuita) caso haja necessidade de avalição na residência, devendo sair do local imediatamente. Mas as linhas da Defesa Civil estão congestionando por conta da demanda de ligações.

Moradores da Rua Lindolfo Barbosa, em Vila Canária, tentam salvar móveis que sobraram

Apoio Federal - Após sobrevoar a cidade de Salvador e Região Metropolitana na manhã desta quinta-feira, 15, o governador da Bahia Jaques Wagner pediu ao presidente Luíz Inácio Lula da Silva que os Ministérios sejam acionados em apoio à Bahia, devido às fortes chuvas que atingem algumas cidades do Estado.



De acordo com nota divulgada pela Assessoria de Comunicação do Estado, o presidente garantiu que dará o apoio necessário para minimizar os estragos causados pelos temporais.



Um grupo, formado pela Coordenação de Defesa Civil do Estado (Cordec), Companhia de Desenvolvimento da Bahia (Conder), Secretarias de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Casa Militar adotará, com base na meteorologia, as ações emergenciais necessárias para a população.



