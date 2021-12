Prefeito de Salvador revoga decisão de secretaria sobre educação integral

O prefeito de Salvador, ACM Neto, revogou na noite desta quarta-feira, 21, a decisão da Secretaria Municipal de Educação (Smed) de encerrar o turno integral para alunos de 4 e 5 anos já matriculados na rede pública.

Com a determinação, a regra só vai valer para novos alunos que ingressem a partir do ano que vem. De acordo com o prefeito, os estudantes que já estão matriculados para o ensino em tempo integral não serão afetados.

"A Secretaria de Educação tomou uma decisão que estou invalidando. Essa nova norma só passa a valer a partir das novas matrículas, para que a gente possa ampliar o número de vagas. Ou seja, crianças de 4 e 5 anos que forem se matricular na rede a partir de 2019 irão estudar em apenas um turno. E para as crianças de 2 e 3 anos, nada muda, ou seja, será ofertado o ensino em tempo integral", disse Neto, por meio de nota divulgada pela assessoria da prefeitura.

