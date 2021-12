Prefeito de Salvador censura outdoor e causa polêmica

Por ordem da Prefeitura de Salvador, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), censurou parcialmente os dez outdoors, que divulgavam a nova música do cantor Tomate, "Eu te amo porra", nas principais ruas e avenidas de Salvador.



O prefeito alegou que o palavrão seria inapropriado para ficar em locais públicos e a Sucom solicitou a colocação de uma tarja na palavra “porra”.





