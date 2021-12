Prefeito busca acordo, mas impasse entre rodoviários e patronato permanece

Após o impasse entre rodoviários e empresários do Consórcio Integra, que participaram de uma rodada de negociação na manhã desta segunda-feira, 21, o prefeito ACM Neto se reuniu com representantes de ambas as partes para tentar um acordo e impedir a greve dos trabalhadores.

Os encontros ocorreram no Palácio Thomé de Souza, onde o prefeito e o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, receberam os empresários do setor, pela manhã, e uma comissão formada por líderes dos trabalhadores, durante a tarde. “A reunião foi muito positiva e estou confiante que os dois lados vão chegar a um acordo”, disse o prefeito.

Os trabalhadores, que reivindicam 6% de reajuste, chegaram a apresentar uma nova proposta, reduzindo o percentual para 5%, mas, ainda assim, não houve acordo.

Uma nova rodada de negociação está marcada para as 9h desta terça-feira, 22, na Superintendência Regional do Trabalho (SRT/BA), na avenida Tancredo Neves, com o acompanhamento do Ministério Público.

Segundo Hélio Ferreira, presidente do sindicato dos rodoviários, caso o patronal não ofereça uma proposta que seja satisfatória para a categoria, o início da greve está mantido para quarta, 23, a partir de 0h.

Mesmo com a reunião de conciliação agendada para o período da manhã, a categoria segue com o calendário de preparação da greve. Nesta terça-feira, os rodoviários se reúnem em assembleia às 15h, no Ginásio de Esportes dos Bancários, para avaliar as propostas das empresas.

