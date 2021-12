Prefeito autoriza início das obras no Barro Branco

O cenário de luto e destruição que se instalou na localidade do Barro Branco (avenida San Martin), onde 11 pessoas morreram após um deslizamento de terra no início deste ano, deverá mudar nos próximos dias.

A partir da próxima segunda-feira, 5, serão iniciadas as primeiras intervenções para o início das obras de contenção da encosta e urbanização da região.

A ordem de serviço que autoriza o começo da construção foi assinada na manhã de ontem, na comunidade, pelo prefeito ACM Neto e pelo secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana.

A intervenção, que terá investimento de R$ 7,7 milhões, custeados com recursos oriundos dos cofres municipais, contemplam contenção de uma área de 8,5 mil metros quadrados.

A previsão da gestão municipal é que a encosta seja entregue totalmente requalificada em um prazo de 12 meses.

Lazer

A obra será coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) e executada pela empreiteira MAF Projetos e Obras Ltda.



No local, serão realizados serviços em 1,3 mil metros quadrados de proteção, com a utilização da técnica de cortina atirantada (estrutura sustentadas por placas de concreto armado). Em alguns espaços, a contenção será feita por meio de plantio de grama.

A obra vai contar, ainda, com 3,9 mil metros quadrados de proteção de encosta com ocupação vegetal, 180 metros de guarda-corpo, 1,3 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e construção de passeios.

Também serão executadas intervenções para o escoamento das águas das chuvas com a instalação de 570 metros de galeria tubular e calha.



De acordo com o secretário Paulo Fontana, além das obras de contenção, o local ganhará também um espaço voltado para lazer, com ciclovia, pista de cooper, calçamento e iluminação.

"Esse espaço terá cerca de 500 metros e vai obedecer ao mesmo modelo arquitetônico implantado em outros espaços públicos da capital", explicou Fontana.

Lembrança

Morador do local, Carlos Augusto dos Santos, que perdeu a esposa, a mãe, a irmã e dois sobrinhos na tragédia, afirmou estar esperançoso com a obra.

"O que minha família sofreu não será apagado, mas torço para que ninguém precise passar pelo que passamos", disse, emocionado.

