Prefeito assina ordem de serviço para o Parque da Cidade

Está prevista para esta segunda-feira, 24, a assinatura da ordem de serviço para requalificação do Parque da Cidade, em Salvador. O prefeito ACM Neto assinará o documento nesta manhã, no auditório do Parque Social, no Itaigara.

Cerca de R$ 11 milhões serão investidos no projeto, sendo R$ 6 milhões da Prefeitura e R$ 5 milhões da Petrobras. A estimativa é que a requalificação fique pronta em um prazo de seis meses, a partir do início dos trabalhos pela empresa vencedora da licitação, a AIF.

adblock ativo