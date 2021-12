Prefeito anuncia tema do Carnaval 2017 em evento na capital paulista

O tema do Carnaval de Salvador do próximo ano será Cidade da Música, em uma referência ao título concedido à primeira capital do país pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em junho deste ano.

O anúncio foi feito, na noite desta quinta-feira, 17, em São Paulo, pelo prefeito ACM Neto, em um evento que reuniu formadores de opinião e integrantes do trade turístico do país, para divulgação do calendário do verão de Salvador. O encontro na capital paulista contou, além do prefeito, com a presença do secretário municipal de Cultura e Turismo, Érico Mendonça, e do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

A programação teve uma apresentação de Daniela Mercury e Saulo Fernandes, além de convidados. A direção artística ficou a cargo de Elísio Lopes Jr., tendo como mestre de cerimônia o ator Érico Brás.

Segundo o prefeito, o principal objetivo do evento foi o de “alavancar o turismo em Salvador”. Neto acrescentou que a cidade “está preparada para receber os visitantes do Brasil e do mundo”, aproveitando o contexto atual do país.

“Está mais caro ir para o exterior, e Salvador tornou-se, desde 2013, uma cidade mais atraente e mais bem preparada para receber os visitantes”, disse o prefeito. Sobre o Carnaval, ACM Neto declarou que “a tendência é a ampliação da festa sem cordas, com um modelo de financiamento que é referência para o país”.

BRT

Pela manhã, Neto também apresentou o projeto do BRT (Bus Rapid Transit ou transporte rápido de ônibus, em inglês) para empresários, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde participou do roadshow Corredores de Transporte Coletivo Integrado de Salvador.

Neto falou de aspectos técnicos do modal e explicou o processo licitatório para a execução das obras. Também enumerou os projetos de mobilidade, desenvolvidos desde 2013, e citou números relacionados ao setor em Salvador.

De acordo com o prefeito, a licitação deve ser autorizada pela Caixa Econômica Federal até o início de dezembro. Ele aproveitou para convidar todos a participarem do processo.

adblock ativo