Prefeito ACM Neto responde a perguntas de lideranças de SSA

Considerado o prefeito de capital mais bem avaliado no Brasil, de acordo com pesquisa do instituto Vox Populi encomendada pelo Grupo Bandeirantes, o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), em entrevista exclusiva ao MASSA!, responde aos questionamentos de doze lideranças da cidade.

O prefeito fala sobre moradia, saúde, cultura, educação e a questão dos barraqueiros. Neto promete que até o final de seu mandato muitas obras serão inauguradas na cidade, como os mercados municipais de Cajazeiras, São Cristóvão e Periperi, e os seis centros de educação integral.

Ele ainda garante que em 2014 não vai ter reajuste das tarifa de ônibus. "Mesmo antes daquelas manifestações do meio do ano, a prefeitura já tinha determinado o não reajuste da tarifa em 2013, e não vamos reajustar também a tarifa em 2014".

A educação infantil é tida pelo prefeito como o maior desafio da sua administração, mas ele garante que traçou um plano para acabar com esse problema. "Até 2016, a gente quer criar mais de 20 mil vagas de ensino infantil em Salvador. Já identificamos quarenta terrenos, então teremos, pelo menos, quarenta centros de educação infantil construídos nos próximos três anos em Salvador, exatamente para suprir essa deficiência".

Direto ao ponto e sem fazer rodeios, o prefeito afirma que 2013 foi o ano de colocar os pingos nos 'is', o ano da arrumação, mas que agora será diferente. Ele diz que a cidade vai ter uma nova cara e cita como exemplo a orla de Salvador, que estava completamente abandonada. "Vamos ter estruturas novas, móveis, modernas, padronizadas, todas elas exploradas pelos barraqueiros. Por outro lado, o que a gente espera ter? É exatamente a compreensão de que é preciso seguir um padrão de organização. Vamos mostrar que é possível conciliar a exploração do comércio informal com a organização". Acompanhe:

1 - Waldemar Almeida de Oliveira, liderança do bairro de São Caetano

Quando o bairro (São Caetano) vai passar a ter uma creche e uma escola municipal com turno integral, que atenda a nossa demanda?

ACM Neto: "Estamos com um conjunto de intervenções no bairro de São Caetano, mas tem as prioridades. A primeira foi a retomada das obras da ladeira do cacau, que é um dos acessos a cidade. Para a construção de uma escola é preciso fazer um levantamento de terrenos que tenham pelo menos 2.500m² e possa ser construído um Centro Municipal de Educação Integral. Já temos dois terrenos identificados, e assim que o processo for encerrado, começaremos as obras. Enquanto isso as crianças podem ser atendidas nos seis centros de educação que vamos inaugurar. Um será no subúrbio, Cajazeiras Pau da Lima, Pirajá, Liberdade e Bairro da Paz. Certamente os alunos de São Caetano deverão se dirigir para o centro de Pirajá, onde todas as crianças da rede municipal vão ser atendidas no contra turno. Em um turno as crianças vão estar na escola aprendendo, matemática, história, português, geografia e no turno oposto a prefeitura vai levar essas crianças para o centro. E certamente as crianças de São Caetanos serão atendidas no centro de Pirajá."

Por que ainda não foi instalada uma UPA na região? O único posto de saúde existente é do Estado e funciona de forma precária.

ACM Neto: Já estamos construindo uma unidade saúde em São Caetano. Um unidade completamente equipada, a obra está andando a todo vapor. Devemos inaugurar agora em 2014. E vamos inaugurar uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas em Pirajá para atender a toda aquela região. E voltando para São Caetano retomamos as obras,ela começou, mas ficou parada bem no começo, mas agora ela está voltando a todo vapor. Corrigimos o projeto que estava equivocado do governo anterior, viabilizamos o recursos e vamos ter uma unidade de saúde em São Caetano, funcionando para atender a toda comunidade.

2- Ramiro Pedro Cora, liderança do bairro do Garcia

O que pode ser feito sobre a poluição sonora que acontece no bairro, com a concentração de carros entre os dias de sexta, sábado e domingo? Isso é uma coisa que nenhum prefeito conseguiu solucionar. Quem mora no Largo do Garcia sofre com essa situação. Não é um bairro longe, é um bairro central.

ACM Neto: Pois é, existem algumas áreas da cidade que temos esse problema mais crítico, principalmente final de semana, de poluição sonora. O primeiro passo é o morador denunciar a Sucom. Uma vez feita a denúncia a Sucom determina uma diligência e encaminha a fiscalização. O que estamos fazendo agora, é uma ação coordenada que vai começar inicialmente na cidade baixa, na Ribeira especificamente, mas que pode chegar ao Garcia, com certeza, envolvendo a Polícia Militar, a Sucop, a Polícia Civil e a Sucom, ou seja, reunindo o poder de polícia, de fiscalização e controle para chegar colocando ordem nesses locais que hoje não existe respeito sonoro, como por exemplo o Garcia, que é um bairro predominantemente residencial isso acaba trazendo muitos transtornos para os moradores. Então, eu sugiro que a comunidade denuncie a Sucom e eu garanto que vamos colocar na programação dessa ação coordenada e conjunta que a prefeitura vai realizar em vários bairros de Salvador.



3- Reinaldo Silva Pereira, liderança do bairro de Pernambués

Queremos saber se o miolo de Salvador, Pernambués, Tancredo Neves terá a mesma atenção que outros bairros, como a Barra?

ACM Neto: Olha, já está tendo. Nós fizemos agora, uma obra importantíssima em Pernambués. Recuperamos toda a estrutura da Thomaz Gonzaga, que é a avenida principal, que corta Pernambués de ponta a ponta. Refizemos todo o asfalto, uma obra que o bairro nunca viu igual, da mesma maneira que estamos recuperando todos os passeios e calçadas de Pernambués. Estamos desenvolvendo um projeto de recuperação de escadarias drenantes, porque é um bairro que tem essa característica de muitas escadarias, assim como temos um conjunto de investimentos para a contenção de encostas em Pernambués, fizemos a limpeza do canal, o que permitiu que mesmo com as fortes chuvas as consequências não fossem tão dramáticas no bairro esse ano. E portanto, nós temos um conjunto de investimentos que estão acontecendo. Vou construir esse ano uma escola, vamos colocar no chão, porque ela é ainda no antigo padrão Desal e vamos construir uma escola belíssima, que vai funcionar em tempo integral em Pernambués, com quadra de esportes com toda qualificação dessa escola. Então se você for somar todos esses investimentos certamente pode até superar o que foi investido na Barra. Claro que com a natureza diferente. A Barra é Orla, Pernambués é um bairro central,cuja a infraestrutura precisa de toda essa atenção da prefeitura.

4- Hendrik Vianna de Aquino, liderança do bairro de Costa Azul

Quando será instalada a subprefeitura da região Pituba -Barra?

ACM Neto: Esse ano ainda vamos implantar as prefeituras bairro. A primeira será a daqui do Centro, depois, até abril teremos a prefeitura bairro do subúrbio, de cajazeiras, de Itapoan e prefeitura bairro da cidade baixa. No primeiro semestre teremos cinco prefeituras bairro. Outras cinco prefeituras bairros serão no segundo semestre de 2014. Teria que vê em qual o bairro da Costa Azul estaria ligada. Se for Itapuã já será agora em abril, se não for no segundo semestre. (A Assessoria do prefeito confirmou que o Costa Azul será atendido pela prefeitura-bairro de Itapuã).

Quando será requalificada a pavimentação da região do Stiep, conjunto dos Bancários e o Vale dos Rios ?

ACM Neto: Vai chegar ainda esse ano. Já está previsto em nossa programação da prefeitura. Quando nós chegamos à Prefeitura, a cidade estava toda destruída, as chuvas do ano passado provaram isso. A quantidade de buracos era uma coisa assim absurda. Eu sei a situação ali daquela região, o asfalto está completamente comprometido. Ali a gente fez o tapa buraco, não fez ainda a obra de repavimentação, mas vamos fazer, como estamos fazendo na cidade toda. Cerca de R$ 200 milhões que vamos investir ao longo desse ano. As pessoas já podem ver várias ruas da cidade sendo recapeadas e está na programação, aquela área ali do Stiep.

5- Kilson Santana de Melo, liderança do bairro de Cajazeiras

O que está sendo pensado para a cultura, o meio ambiente e a mobilidade de Cajazeiras, o maior bairro da América Latina ?

ACM Neto: Nossos estudos já mostraram que realmente não é assim, mas enfim. Estamos tendo uma atenção especial com cajazeiras. Talvez seja uma das região com o maior volume de presença da prefeitura. Vou começar tratando da questão da mobilidade, a gente desenhou um plano especifico para Cajazeiras, está em fase de licitação pela Transalvador. Vamos ter agentes de trânsito treinados, qualificados e voltados especificamente para fazer o ordenamento do trânsito de Cajazeiras.

Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vamos fazer uma intervenção ali na Rótula da Feirinha, mudando o sentido do trânsito ali naquela região, fazendo um binário com a nova via que vai ser construída ao longo desse ano para desafogar aquela que é maior pressão de Cajazeiras, que é a rótula da Feirinha. Estamos já em fase, quase conclusivas da obra da Lourival Costa, que é mais uma ligação entre a BR 324 e Cajazeiras, nossos próximos dias, não chega a dois meses a gente conclui essa obra. Estamos licitando agora a ligação Cajazeiras-Valéria, que é uma outra coisa importante para a mobilidade da região. Além disso, vamos requalificar a via regional e a estrada velha do aeroporto. Então esse plano todo que vai ser desenvolvido nos próximos três anos, ele vai dar sentido, mobilidade ao bairro. Disso eu não tenho dúvida.

Na questão cultural, nós estamos ali naquela região da Pronaica, estamos prevendo a instalação de um centro cultural, que vai permitir apresentação e o fortalecimento de todas as manifestações artísticas e culturais do bairro. Assim como Cajazeiras vai ter um centro de educação integral e neste centro nós vamos ter anfiteatro. O projeto já está pronto, vamos licitar a construção do Mercado Municipal de Cajazeiras, que vai reunir feirantes, ambulantes, mas também vai ter espaço para o artesanato e a produção, digamos manual, principalmente dos pequenos empreendedores de Cajazeiras. E com relação ao meio ambiente, sabemos que Cajazeiras ainda tem uma reserva de área verde e nós estamos fazendo um estudo dessas áreas, que há um projeto antigo que estamos estudando tirar ele do papel. Mas, não gosto de fazer promessas sem datas. Mas que pode ser objeto da criação de um grande parque. Ainda na área do meio ambiente temos a ideia de levar o projeto das bikes para a Cajazeiras, substituindo o deslocamento de muitas pessoas seja pelo ônibus, seja pelo automóvel, que são veículos poluentes, pela bicicleta, que é o veículo menos poluente que existe.

6- Carine Santos, liderança do bairro de Cajazeira 8

Por que o bairro de Cajazeiras 08, tem apenas duas opções de transporte ? Uma para a Lapa e a outra para a Estação Pirajá?

ACM Neto: Nós estamos fazendo toda essa revisão das linhas de ônibus na cidade. Todo esse redesenho está sendo feito para garantir o acesso ao usuário e diminuir o tempo de deslocamento e ampliar a assistência do transporte público em Salvador. Esse redesenho, está levando em consideração justamente, a necessidade das pessoas. Onde é que existe demanda? A população de Cajazeiras mora na 8, 11, normalmente qual é o destino dessas pessoas e como fica mais fácil o deslocamento dessas pessoas, só que por uma nova lógica, a lógica do bilhete único. O bilhete único permite a integração gratuita, ela sai de Cajazeiras e vai para a Estação da Lapa e se da Lapa ela quiser ir para a Barra, Graça ou qualquer outro bairro da cidade, ela não vai pagar pelo segundo ônibus. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas nesse deslocamento. O redesenho das linhas está sendo feito para atender essas demandas, que eventualmente não estejam sendo atendidas.

Por que aqui no final de linha não tem uma praça com equipamentos que atendam crianças na idade entre 10 e 15 anos?

ACM Neto: Eu vou mandar fazer um levantamento., assim de memória eu não tenho capacidade de dizer, mas sei que em cajazeiras 8 vamos fazer uma escola bem bonita, bacana com um padrão que não vai deixar nada a desejar a nenhuma escola privada da cidade.

7- Michel Chagas, liderança do bairro do Nordeste de Amaralina

A comunidade da chapada / vale das pedrinhas estão sem posto de saúde (o posto do nordeste é distante e esta sobrecarregado), quando o posto do vales das pedrinhas vai voltar a atender a população da comunidade?

ACM Neto: Em fevereiro. E não será um simples posto de saúde. Na verdade será o primeiro multicentral. Eu vou implantar 12 multicentros na cidade, um em cada distrito sanitário, esses multicentros vão fazer atendimentos especializados. As obras já estão sendo concluídas e a nossa previsão é entregar agora em fevereiro.

Por que Salvador não tem uma política de juventude? com órgão específico, com ações específicas, com conselho de juventude acompanhando a política?

ACM Neto: O conselho está sendo desenhado e será implantado e a ideia é que esse conselho possa contribuir com a prefeitura, com sugestões na estruturação de políticas públicas. Agora, a nossa prefeitura tem uma preocupação com o jovem de forma transversal. Que não é uma preocupação apenas de um órgão especifico. É uma preocupação que atinge as diversas áreas da prefeitura, na educação que fica muito evidente, com todo compromisso que nós temos agora, a reestruturação da educação de Salvador, na diretoria de esportes e toda política de esporte está sendo pensada para estimular o jovem, trazer para a prática esportiva, garantir o acesso a espaços esportivos. É projeto nosso implantar um ginásio de esportes na cidade. Na verdade, nós já estamos fazendo dois equipamentos já. Um em Pau da Lima e o outro em Itapuã. Agora um grande ginásio de esportes, para práticas inclusive de esportes olímpicos e competições internacionais nós queremos fazer e já estar em fase final de estudos, e a ideia é fazer em parceria com a iniciativa privada. Mas, não posso antecipar mais nada, porque por enquanto é segredo. Aí você para a secretaria de Desenvolvimento econômico, turismo e cultura e observa que toda a nossa política cultural é voltada para os jovens, para resgatar as manifestações culturais da juventude nos bairros, nos guetos da cidade. Os cursos que nós temos de qualificação profissional em parceria com o governo federal no programa Pronatec, todo ele voltado para os jovens. Então a política da juventude ela acaba tendo aqui uma posição que é transversal, que perpassa e alcança os diversos setores da administração municipal. E o Conselho da Juventude é de fato uma coisa muito importante que a gente pretende implantar.

8 - Selma Bonfim, liderança do bairro do Uruguai

Acha que gratificando os funcionários da educação com o abono resolveria o caos que está a educação publica municipal já que as escolas comunitárias que estão assumindo a maior parte das crianças não estão sendo valorizadas pela secretaria.

ACM Neto: Primeiro a gente tem que separar uma coisa da outra. Ela deve está fazendo referência, quando fala de crianças e escolas comunitárias, ao ensino infantil, esse hoje é o nosso maior desafio. Porque até 2016, a gente quer criar mais de 20 mil vagas de ensino infantil em Salvador. O problema todo qual é? É exatamente a identificação dos terrenos para a implantação dos centros de educação infantil. Salvador é uma cidade que já está muito adensada , então a gente está aqui em um esforço concentradíssimo. Já identificamos 40 terrenos, então teremos pelo menos 40 centros de educação infantil construídos nos próximos 3 anos em Salvador, exatamente para suprir essa deficiência. Hoje, a gente tem parceria com as escolas e creches comunitárias. O grande drama é que nem todas as creches e escolas comunitárias tem o título de utilidade pública municipal, que é pré - requisito para conveniar com o município e isso não depende da prefeitura, depende da Câmara de Vereadores.

Agora, não tenha dúvida hoje, o nosso maior desafio na educação é ampliar a oferta de vagas na educação infantil e estamos extremamente mobilizados. Com relação ao abono, que foi dado a todos os servidores da educação municipal, eu acho que foi uma medida muito positiva, porque estimulou o professor, o servidor, valorizou a carreira, muitas vezes desvalorizadas e serve de elemento motivacional para todas essas mudanças que queremos implantar a partir desse ano. O ano de 2013, foi o ano de arrumar a casa, colocar as coisas em ordem, inclusive na área de educação, que vinha com muitos problemas. Agora que as coisas estão em ordem e com a motivação que foi dada aos professores e aos servidores, eu não tenho dúvidas que a gente vai melhorar e muito a qualidade da educação em Salvador.

Quando será entregue as obras da Orla da Ribeira, pois o previsto seria agora em fevereiro, mas como ela estão paradas queremos saber o que esta acontecendo?

ACM Neto: A obra da Ribeira teve um atraso de 90 dias, que foi um atraso acordado com a comunidade. Fiz uma reunião, ano passado, lá na cidade baixa, conversando com as pessoas e dei a comunidade duas opções de escolha. Ou entregar a obra no prazo previsto, sem que a gente fizesse o enterramento da rede de fiação ou então ganhar 90 dias de obras, porque eu não considero perder, tendo uma obra muito mais perfeita, muito mais bonita. Só para você ter uma ideia a prefeitura vai gastar o dobro do que estava inicialmente previsto no projeto, exatamente para pegar toda a fiação e fazer dela subterrânea e ter na Ribeira um padrão de Orla tão ou até mais bonito que o da Orla da Barra, ou da Orla do Subúrbio que a gente começou as obras. Então assim, a previsão agora de conclusão é em maio e isso tudo foi conversado e ajustado com a comunidade.

9 - João Jorge, presidente do Bloco Olodum

Quais as politicas públicas para os afro descentes da PMS?

ACM Neto: Nós estamos agora implantando o observatório permanente de combate a discriminação e o preconceito, numa estrutura nova, completamente equipada com todo suporte que a prefeitura pode oferecer, inclusive com os recursos humanos necessários para fazer o atendimento as pessoas, para fazer a integração com Defensoria Pública, Ministério Público, o Poder de Polícia, com o próprio poder judiciário. O observatório que funcionava, digamos, de maneira muito precária ali na Lapa, agora vai ter uma estrutura bacana, aqui na Carlos Gomes. Depois nós temos o PCRI - Programa de Combate ao Racismo Institucional, que está avançando muito fortemente, coordenado pela secretária Ivete Sacramento, a gente está incutindo no âmago do serviço público, o compromisso com a igualdade e acho que há uma motivação hoje dos servidores de todas as áreas para que o PCRI tenha resultados importantes. Além disso, a gente reestruturou o selo da diversidade, que premia as empresas que tem boas práticas, bons exemplos no que se refere ao combate ao racismo e promoção da igualdade. Esse selo foi totalmente reestruturado e será lançado esse ano. E estamos agora promovendo a regulamentação da política de cotas para ingresso no serviço público municipal.

O que fazer para os blocos afros desfilarem de dia em horário que os mesmos tenham visibilidade entre 13 e 18 horas?

ACM Neto: É o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos ter o afrodromo funcionando no domingo, segunda e terça no Campo Grande, então a gente tem o desfile dos blocos de trio até às 18h e a partir das 18h, em horário nobre, com cobertura de televisão, com toda imprensa, com estrutura, seja infraestrutura municipal, seja dos patrocinadores privados, nós vamos ter o afrodromo que vai desfilar a partir das 18h. Toda a reestruturação do Campo Grande, toda passarela que foi montada veio pensando exatamente em receber o Afrodromo, para ser uma coisa bonita, uma coisa que emocione. Eu acho que a gente tem um produto na mão que pode, tranquilamente, a longo prazo, concorrer com o sambódromo do Rio de Janeiro, e ser um produto de interesse nacional, até internacional, oportunizando que os blocos afros tenham cobertura de toda mídia, que tenham apoio de empresas privadas, que não precisem ficar passando o chapéu, pedindo pelo amor de Deus a um e a outro para puder conseguir um patrocínio aqui e acolá e com isso desfilar. Estamos construindo um produto, no qual eu acredito muito e acho que esse ano vai ser, claro que como primeiro ano tudo isso demanda tempo de maturação, mas vai ser uma estreia muito positiva, que eu acho que vai ser é um começo de um momento novo para os blocos afros na cidade.

10 - Ari Sena, liderança do bairro da Liberdade

Foi prometido escolas em tempo integral em todas as regiões da cidade. Estamos indo para o segundo ano de governo e não temos isso de forma concreta. Quando isso vai acontecer?

ACM Neto: Na Liberdade nós vamos desapropriar, o decreto já foi inclusive publicado, o antigo hospital Ana Nery, que inclusive foi invadido por moradores de rua. A ideia é implantar no ano de 2015, o Centro de Educação Integral da Liberdade, que será um dos seis centros da cidade, que vai atender a todos os alunos das escolas daquela região, Liberdade, Curuzu, Pau Miúdo, Iapi. Enfim, toda aquela região ali vai está concentrada nesse Centro, que vai ser na Liberdade.

Varias cidades no Brasil já tem a gratuidade para estudante, conhecido como "catraca livre". Qual a possibilidade da implantação em Salvador com o novo modelo de exploração do sistema de transporte Público?

ACM Neto: É muito difícil. Porque em Salvador, o sistema de transporte público não é subsidiado. Esse ano de 2013, que passou, nós fizemos um conjunto de imposições ao sistema de transporte, que resultaram em benefícios direto a comunidade. Primeiro o Domingo é meia, segundo o bilhete único, e olhe que essas duas providências foram impostas ao sistema de transporte, sem que a prefeitura colocasse um real de subsídio. Terceiro, passamos a cobrar tributos, principalmente o pagamento do ISS que eles não pagavam. Quarto, mesmo antes daquelas manifestações do meio do ano, a prefeitura já tinha determinado o não reajuste da tarifa em 2013, e não vamos reajustar também a tarifa em 2014. Então, o que é que acontece. Há um conjunto de coisas que estão sendo feitas, agora mesmo com a concessão do serviço que ocorrerá a publicação do edital no dia 26 de fevereiro,que vão reestruturar o setor. Agora, tudo isso tem que se fazer conta. A gratuidade para todos os estudantes não fecha na conta, porque fatalmente se fosse dado gratuidade para todos os estudantes, a tarifa geral iria ter que subir muito. E nós temos esse compromisso em segurar a tarifa. Não demos reajuste em 2013, não vamos dar em 2014 e quando formos discutir reajuste será em bases que a população, o cidadão possa pagar. Se você dá gratuidade para todos os estudantes isso geraria uma pressão na tarifa, aumentaria bastante a tarifa, oneraria muito o sistema e fatalmente teríamos um colapso na cidade.

11- Edson Antônio, liderança do bairro da Federação

O bairro da Federação tem uma característica bem especial em relação aos outros bairros, já que concentra várias faculdades. Mas infelizmente temos uma infraestrutura urbana deficitária. Os pontos de ônibus não tem proteção, os postos de saúde estão com problemas. Por que tanto descaso com a Federação?

ACM Neto: Nós estamos recuperando todas as unidades de saúde da região da Federação, incluindo Alto das Pombas, Calabar. Todas as unidades estão sendo recuperadas e serão entregues este ano. A prefeitura está fazendo um esforço nessa área da saúde extraordinário. Até abril nós teremos recuperado 70% das unidades de saúde do município. Até o final do ano, será 85% completamente recuperadas. Nunca se investiu tanto na recuperação das unidades de saúde, como estamos fazendo agora. E as unidades da Federação estão contempladas nesse programa já para agora, nesse ano de 2014. Nós temos feito algumas intervenções no sentido de melhorias de limpeza. Fizemos intervenções asfáltica na região. Algumas ruas estavam bastante esburacadas , nós intervimos nessas regiões. Estamos desenvolvendo um programa social importante para o Alto das Pombas, que fica ali no coração da Federação. Intervimos ali na descida do Gantois que dá lá em baixo na Garibaldi e Vale do Canela. Fizemos agora uma intervenção importante ali. Então tem muitas coisas que estão mapeadas no sentido de melhorar a infraestrutura urbana da região como um todo.

12- Edvaldo Silva, Gordo, liderança do bairro de Itapuã

Quando será resolvido a questão dos barraqueiros e da Orla de Salvador?



ACM Neto: Está sendo resolvida, né? Agora ao longo do mês de fevereiro vão chegar as novas estruturas para a Orla de Salvador. Vamos ter estruturas novas, móveis, modernas, padronizadas todas elas exploradas pelos barraqueiros. Então, não há nenhum não barraqueiro explorando essas estruturas. A prefeitura em parceria com cervejarias está oferecendo gratuitamente esses equipamentos para todos os barraqueiros, claro aqueles que estão cadastrados. Esse é um pré requisito. Seja para trabalhar na Orla, para trabalhar no Carnaval, nas festas populares tem que se cadastrar. Nós queremos ser o mais atenciosos possíveis com o comercio informal. O comércio informal é uma realidade em nossa cidade. O ambulante, o camelô, o feirante, o barraqueiro fazem parte da realidade de Salvador. Muitos pais e mães de família vivem disso. Temos essa sensibilidade. O que é que a prefeitura está exigindo e isso a gente não pode abrir mão? É a organização, a padronização. Vale, para Orla de Salvador, vale para a Av. Sete, onde nós já fizemos 12 ruas, e eu vou entregar agora no dia 18 de fevereiro. Eu vou entregar 12 ruas completamente reformadas. Estamos dando de graça as barracas, compramos e estamos dando as barracas. Vamos dar cursos de qualificação, de empreendedorismo para barraqueiros, baianas de acarajé, para feirantes. E qual é o nosso desejo? É iniciar um processo de formalização. Trazer para a vida formal essas pessoas. Então veja, a prefeitura está dando todas as condições, a única coisa que a prefeitura não vai aceitar é fugir da regra da organização, da padronização. No Iguatemi por exemplo, em parceria com o Shopping, nós vamos, o shopping vai investir R$ 700 mil para garantir toda a qualificação que vai da passarela até a Rodoviária. E estamos fazendo isso na cidade toda. Em cajazeiras estamos construindo o Mercado de Cajazeiras. Em São Cristóvão definimos a área vamos fazer o mercado de São Cristóvão. Dei a ordem de serviço para o mercado de Periperi. Então o nosso desejo é o que? É criar as condições mais adequadas para o comércio informal. E aí voltando para a questão da orla, para os barraqueiros. Tanto que a gente está dando as estruturas, ninguém está gastando um centavo para ter essas estruturas. Por outro lado, o que a gente espera ter? É exatamente a compreensão de que é preciso seguir um padrão de organização. A cidade precisa é de organização e nós vamos mostrar que é possível conciliar a exploração do comércio informal com a organização.

