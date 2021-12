Prefeito ACM Neto aceita receber manifestantes na quinta

A Prefeitura de Salvador anunciou, em nota divulgada nesta terça-feira, 25, que prefeito ACM Neto (DEM) está à disposição para receber lideranças dos manifestantes na quinta, 27, quando uma manifestação sairá da região do Campo Grande até a sede da da administração municipal, no centro da cidade.

ACM Neto se antecipa aos integrantes do Movimento Passe Livre Salvador (MPLS) que já prepararam uma carta com reivindicações na área de mobilidade urbana. O conteúdo será apresentado durante reunião marcada para esta quarta, 26, às 14h, também no Campo Grande.

O movimento anunciou, em sua página no Facebook, que haverá também outros manifestos com reivindicações para outras esferas do Poder Executivo.

