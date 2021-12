Prédios em Pernambués são isolados após novas rachaduras

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) isolou neste sábado, 30, os edifícios Vila Brasília, Vale Verde e Murta, após constatar que as rachaduras na estrutura do Vila Brasília aumentaram. Os imóveis, localizados no bairro de Pernambués, em Salvador, estão interditados desde o último dia 22, por oferecerem risco de desabamento.

O acesso aos prédios para retirada de móveis, que até a manhã deste sábado era permitido, foi proibido pelo órgão, que também solicitou reforço da guarda municipal no local. Moradores ficaram assustados com o barulho. "Ouvimos um estalo como se a edificação estivesse se movendo", relatou um deles, sem se identificar.

Neste domingo, 31, o advogado José Alexandrino Costa Filho ingressará com ações cautelares em favor dos moradores para prevenir direitos e iniciar discussões sobre danos morais e materiais.

Outro caso

Em Patamares, o prédio embargado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) por problemas na documentação, agora foi interditado também neste sábado. Ninguém pode circular na área até que a situação seja regularizada.

A interdição ocorreu porque o prédio tinha autorização para a construção de cinco andares, mas já tinha 10.

