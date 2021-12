Prédios da Ufba ficam sem energia por falta de pagamento

Alguns prédios da Universidade Federal da Bahia (Ufba) tiveram o fornecimento de energia cortado na manhã desta segunda-feira, 27.



De acordo com a assessoria de comunicação da Coelba, o corte foi feito por falta de pagamento.



Os prédios da Escola Politécnica, da Reitoria, e da Escola de Administração foram os que tiveram o fornecimento interrompido.



A assessoria da Coelba informou que uma negociação já está sendo feita para que a energia fosse religada.



A equipe de reportagem do portal A TARDE tentou contato com a Ufba, mas não obteve sucesso até o horário desta publicação.

