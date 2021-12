Prédios com rachaduras seguem interditados em Pernambués

Seguem interditados na manhã desta segunda-feira, 25, os três prédios localizados na rua Potiraguá, no bairro de Pernambués, que correm riscos de desabamento.

Técnicos da Defesa Civil de Salvador farão uma nova vistoria para avaliar a gravidade das rachaduras e se houve evolução dos estragos durante o fim de semana. No sábado, a Codesal confirmou que houve aumento das rachaduras.

No total, 44 famílias foram afetadas pela interdição e obrigadas a sair de suas às pressas por causa do risco de desabamento.

Lacres e placas foram colocados na frente dos imóveis e uma guarnição da Guarda Municipal está de plantão no local para impedir o acesso dos condôminos. O Edifício Jardim Brasília, construção mais nova da região, tem 32 apartamentos, todos ocupados, e foi o mais afetado pelas rachaduras. O Ed. Vale Verde tem nove apartamentos, mas só oito estão ocupados e o Ed. Murta conta com sete apartamentos e quatro famílias.

Enquanto os imóveis estão interditados, os condôminos dos três edifícios estão em casa de parentes. Outros permanecem hospedados em pousadas. No entanto, o advogado Cândido Sá, especialista em direito do consumidor, alerta que eles podem entrar com uma ação coletiva na Justiça contra a proprietária da obra. "Inclusive, para custear os gastos obtidos durante esses dias em que ficaram fora de casa", afirmou.

A depender dos resultados da avaliação, a Codesal vai verificar a possibilidade da retirada dos pertences dos moradores. A Defesa Civil permanece de plantão durante 24 horas através do 199.

