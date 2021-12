Prédio sob risco de cair interdita rua em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) interditou, no início da noite desta terça-feira, 14, a Segunda Travessa Ladeira da Paz, localizada no final de linha do Engenho Velho da Federação, em Salvador, por conta do risco de desabamento de um prédio de três andares.

A Codesa informou que a estrutura do imóvel está comprometida e pode cair a qualquer momento. Devido ao risco, as famílias que vivem no prédio foram obrigada a sair.

No início da tarde, parte do muro que cerca o prédio desabou, e uma engenheira do órgão precisou ser deslocada para o local. O incidente aconteceu pouco antes das 12h. Ninguém ficou ferido.

A especialista da Defesa Civil disse que a estrutura que desabou estava sendo usada de forma inadequada como contensão. Além do prédio, outras 14 residência foram interditadas pelo órgão.

