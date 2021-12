Prédio onde funcionou a Mesbla vai a Leilão

O edifício onde funcionou a loja de departamentos Mesbla, localizado entre a avenida Sete de Setembro e a Rua Carlos Gomes, em Salvador, será leiloado nesta quinta-feira, 8, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O leilão acontece no Auditório do Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, no Comércio, a partir das 8h30.



Prédio onde atualmente funciona a loja C&A está avaliado em R$ 5 milhões



Uma distribuidora de veículos também funcionou no prédio, que está avaliado em R$ 5 milhões e possui cinco pavimentos, com quatro escadas rolantes, dois elevadores, além de salas administrativas, vestiários e cantina.



Para maiores informações, basta acessar o edital no endereço eletrônico do TRT (clique aqui e acesse). Para participar dos leilões do TRT5, os interessados devem se inscrever no site do Projeto Leiloar (clique aqui para acessar).

