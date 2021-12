Prédio mal conservado preocupa moradores em Pau da Lima

Um imóvel de três andares, na rua Pastor José Guilherme de Moraes, no Conjunto Colina Azul, em Pau da Lima, está preocupando moradores da localidade. Eles dizem que o prédio, onde funciona uma academia, corre risco de desabamento por conta da má conservação.

No último dia 23, uma parte da marquise do imóvel desabou e atingiu o pé esquerdo de Marielza Costa Alves, 48 anos, provocando uma lesão muscular.

"Ainda bem que foi no pé. Imagine se fosse na cabeça dela? Esse prédio está colocando em risco a vida das pessoas que passam por aqui todos os dias", disse o administrador Daniel Bonfim, 30, morador do local. Ele é filho da senhora que teve o pé atingido pela marquise.

Uma pessoa que frequenta a academia e não quis ser identificada contou que as paredes do local estão rachadas. "Há um tempo eles estão destruindo as paredes do primeiro piso. Eu já tinha reparado que o imóvel está instável", relatou ela, que afirmou ter desistido de continuar no espaço onde costuma praticar atividade física, após saber do acidente na marquise.

O prédio tem três andares, sendo que o último está em construção. De fora, é possível perceber rachaduras na marquise e paredes.

A TARDE conversou com o proprietário do imóvel, que não quis ser identificado. Ele negou que haja risco de desabamento e disse não saber do acidente que machucou Marielza. Daniel, por sua vez, contou que o proprietário se negou a pagar o tratamento da mãe dele.



A TARDE procurou a prefeitura para saber se há conhecimento da situação do prédio, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

