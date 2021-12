Prédio interditado pela Codesal é demolido no IAPI

O prédio no bairro do IAPI, que foi interditado por risco de desabamento, foi demolido durante a noite desta segunda-feira, 23. O imóvel foi evacuado e isolado durante a tarde pela Defesa Civil. Moradores do entorno também deixaram as casas.

Como as máquinas não conseguiram chegar no imóvel, a demolição foi manual. Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) deram marteladas na fachada do prédio, que ficou inclinado e caiu durante a noite.

Outros imóveis foram atingidos pela estrutura do prédio. De acordo com a Codesal, engenheiros do órgão farão uma reavaliação dos imóveis da região nesta terça, 24. Os escombros do prédio demolido também serão removidos ao longo do dia.

Quinze famílias foram cadastradas nesta segunda pelo governo municipal, mas não foram para abrigos fornecidos pela prefeitura.

adblock ativo