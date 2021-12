Prédio interditado após deslizamento não está condenado

O prédio de quatro andares no bairro do Itaigara, em Salvador, que foi interditado na tarde desta terça-feira, 30, não foi condenado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Um deslizamento de terra e o desabamento de um muro situado no fundo do edifício causou o esvaziamento do local.

Depois da avaliação dos engenheiros, não foram detectadas rachaduras na estrutura, mas o imóvel só será liberado quando o administrador apresentar os projetos e a declaração do construtor de que o imóvel está em conformidade com normas técnicas. O documento deve ser apresentado à equipe da Codesal nesta quarta-feira, 1º.

Por meio de nota, a Codesal informou que a decisão de evacuar o prédio foi tomada após reunião com o administrador e os condôminos. "O edifício não apresenta problemas como rachaduras e não está condenado, porém, de acordo com o profissional, a medida preventiva vai durar até que o administrador apresente os projetos e a declaração do construtor de que o imóvel foi feito como projetado e em conformidade com as normas técnicas. O que deverá acontecer nesta quarta-feira".

O incidente aconteceu por volta das 14h30. Três carros que estavam em um estacionamento particular na avenida ACM, que fica ao lado do prédio, foram soterrados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e viaturas da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento, mas não houve feridos.

Na Federação

Ainda na tarde desta terça, duas árvores caíram em cima de carros no bairro da Federação. A situação aconteceu na rua Engenheiro Rubens Pires Ferreira, no Parque São Brás, mas também não houve feridos.

