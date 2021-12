Prédio em Brotas pega fogo e uma mulher fica presa

Um apartamento pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 24, na Rua Miguel Gustavo, em Brotas, próximo ao INSS. O incêndio atingiu o nono andar do edifício Água Marina e uma moradora do 10º andar, que possui deficiência física, teve dificuldade de sair de casa e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

Após o fogo ser controlado, ela foi retirada e atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). De acordo com a Stelecom, a moradora passa bem e não ficou ferida.

Os outros apartamentos do prédio foram evacuados e os bombeiros fazem o rescaldo do incêndio.

De acordo com a Stelecom, as causas do fogo ainda não foram definidas, mas o major Hilton Reis, que mora no prédio, disse que a suspeita é que uma vela tenha iniciado as chamas.

Ainda não há informações da dimensão do incêndio.

