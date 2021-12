Prédio é evacuado após incêndio em vegetação na Av. Tancredo Neves

O prédio comercial Catabas Empresarial foi evacuado na tarde desta segunda-feira, 18, pelos brigadistas do próprio edifício, após um incêndio atingir a vegetação próxima ao empreendimento, localizado na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o fogo não deixou vítimas e já foi debelado pela equipe. As causas ainda são desconhecidas.

