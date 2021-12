Prédio do Lar Franciscano passa por reforma

A área externa do centenário Lar Franciscano Asilo Santa Isabel – no bairro da Saúde, com entrada pela Baixa dos Sapateiros – está passando por uma reforma feita pelo Estado.

A iniciativa, a cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), integra o trabalho de conservação e manutenção do patrimônio, que a instituição realiza em toda a área do Centro Histórico de Salvador durante todo o ano.

"A recuperação do Lar Franciscano representa o resgate do patrimônio histórico. Há 30 anos o imóvel não recebia uma intervenção do porte da que está sendo feita", afirma Maurício Mathias, gestor da Diretoria do Centro Antigo de Salvador, da Conder.

Está sendo verificada também a possibilidade de implantação de uma iluminação externa especial, após o término, valorizando, assim, a arquitetura

Investimento

O investimento de R$ 500 mil para a reforma da fachada, área externa e pintura, também será destinado para construção da praça Ary Barroso, mais um espaço de lazer, com área de 470 metros quadrados, com entrada pela Baixa dos Sapateiros.

"A obra está em fase de finalização. Está sendo verificada também a possibilidade de implantação de uma iluminação externa especial, após o término, valorizando, assim, a arquitetura. Serão utilizadas luminárias com tecnologia avançada, com tamanho reduzido, de forma discreta e segura, para evitar a descaracterização da fachada", explica o gestor.

O palacete, em estilo colonial do século XIX, que foi tombado pelo Governo do Estado em 2002, pertence à Ordem Terceira de São Francisco e foi inaugurado no 2º Império brasileiro, no ano de 1848, com o intuito de acolher os idosos membros da ordem.

"É um prédio que tem um valor histórico muito grande, e a manutenção é muito dispendiosa, por ser um edifício construído há 167 anos", conta a coordenadora do Lar Franciscano há três anos, Rosane Barreto de Araújo.

"Vemos a obra que está em curso como um grande benefício. É uma necessidade. Mas o prédio não precisa só disso. Precisamos de uma reforma na parte mais estrutural", ela observa.

Atuação

O Lar Franciscano abriga hoje cerca de 98 moradores e, desde o ano passado, começou a aceitar pessoas de fora da ordem religiosa.

O aposentado Nival Machado, 77 anos, é um dos mais novos moradores do abrigo. "Eu fiquei muito feliz quando soube que iam reformar, porque eu moro e sou apaixonado por isso aqui", diz ele, que está no asilo há três anos e é membro da ordem há 23 anos.

"Quando eu disse que viria morar aqui, minhas filhas não queriam. Mas quando me visitaram pela primeira vez se encantaram totalmente. Aqui tem tudo o que o idoso precisa", conclui o católico.

* Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

