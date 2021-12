Prédio desaba e fere duas pessoas no Tororó

Duas pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio no bairro do Tororó, em Salvador, na madrugada deste sábado, 27, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

O edifício, que tinha cinco andares, ficava localizado na Rua Monsenhor Rubem Mesquita, próximo a Lapa. Ainda não há informações sobre o que teria causado o desabamento do prédio, que ocorreu por volta das 3h.

<GALERIA ID=18257/>

A polícia não soube informar quantas pessoas estavam no imóvel no momento do incidente. As duas vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Plataforma

Também durante a madrugada, a marquise de um prédio de três andares desabou na Rua dos Ferroviários, no bairro de Plataforma, por volta das 2h. De acordo com a Central de Polícia, devido ao desabamento parcial, a fiação elétrica próxima ao imóvel ficou caída no chão e a rua foi bloqueada. Não houve feridos.

Até as 9h40 deste sábado, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou um desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento, uma ameaça de deslizamento, uma avaliação de imóvel alagado e três deslizamentos de terra.

adblock ativo