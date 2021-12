Prédio de quatro andares é flagrado com “gato” de água no Matatu

Um prédio localizado na rua Barros Falcão, no bairro do Matatu, em Salvador, foi flagrado após ação de fiscalização nesta quarta-feira, 29, com “gato” de água.

O imóvel de quatro andares, que possui um bar no térreo e três casas, estava com ligação cortada desde o início do ano e débito de mais de R$ 7 mil, segundo informado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.(Embasa).

Os responsáveis pelo prédio não estavam no momento da fiscalização, mas, de acordo com o órgão, serão chamados para prestar esclarecimentos na 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas).

