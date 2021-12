Prédio da Fundação 2 de Julho vai a leilão para pagar processos trabalhistas

Parte do prédio da Fundação 2 de Julho, localizado no bairro do Garcia, em Salvador, vai a leilão no dia 4 de abril para pagar 59 processos trabalhistas. O acordo foi realizado em uma audiência pública realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT5-BA), na capital baiana.

Ficou acordado o pagamento integral do dinheiro de todos os trabalhadores. Um pagamento inicial de R$ 1 milhão deve ser realizado até o dia 15 de abril, seguido de valores mensais de R$60 mil nos primeiros seis meses, e R$ 30 mil a cada semestre, até a quitação dos valores.

Junto com o prédio da fundação, irão a leilão neste dia outros 166 lotes, entre eles terrenos, apartamentos, maquinários e mais itens. De acordo com o TRT5-BA, lances virtuais já podem ser feitos através do site da RJ leilões, ou presencialmente, no dia do evento, a partir das 8h30, no Auditório do Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, localizado no Comércio.

Prédio

O prédio da Fundação 2 de Julho está avaliado em R$ 10,75 milhões, mas, de acordo com a Coordenadoria de Execução e Expropriação (CEE) do TRT5-BA, será admitida a arrematação do bem por valor inferior à avaliação ou de percentuais fixos, a critério do juiz que presidir o pregão pra que seja assegurado o pagamento das execuções trabalhistas habilitadas nos autos.

