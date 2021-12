Prédio da Caixa Econômica fica com marcas de tiros após tentativa de assalto

O empresarial 2 de Julho, na avenida Paralela, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira, 11. Durante a ação criminosa, houve disparos de tiros que atingiu a fachada do edifício, onde atua a Caixa Federal.

Segundo a assessoria da Polícia Federal, há agentes no local para realizar a perícia. Não há informações sobre feridos. De acordo com informações iniciais, a fachada do prédio recebeu mais de 30 tiros e ainda há capsulas de projétil em frente ao empresarial. A porta do estacionamento está com sinais de tentativa de arrombamento.

Fachada foi atingida por mais de 30 tiros

Porta da garagem apresenta sinais de tentativa de arrombamento

Agentes estiveram no local para realizar a perícia

