Prédio antigo desaba no Dois de Julho

Um sobrado desabou na tarde desta quarta-feira, 15, na Rua Areal de Baixo, no bairro Dois de Julho, em Salvador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o prédio era antigo e estava com a estrutura comprometida. Ninguém ficou ferido. Um engenheiro foi ao local para fazer uma vistoria. Segundo a Defesa Civil, a área permanece isolada.

adblock ativo