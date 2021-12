Preços do álcool e gasolina caem nas bombas de Salvador

Quem passou por alguns postos de gasolina das principais vias de Salvador nos últimos dias tem percebido que o preço dos combustíveis está mais barato. O valor do etanol nas bombas pesquisadas pela reportagem de A Tarde na manhã desta sexta-feira, 17, varia entre R$ 1,39 e R$ 1,44. Já o preço da gasolina varia entre R$ 2,21 e R$ 2,39 em alguns postos da capital baiana.

De acordo com José Augusto Melo Costa, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), a queda dos preços nas bombas se deve a concorrência dos postos de combustível: "É a já conhecida lei da oferta e da procura. Cada posto de gasolina está reduzindo os preços para atrair um número maior de clientes".

No entanto, segundo José Augusto, apesar de os valores estarem baixos há mais de 20 dias em quase toda a cidade, ele adiantou que os preços dos combustíveis não devem permanecer como estão. "Os postos vão manter os preços em baixa até quando tiverem fôlego para tal. Mas, se resolverem manter este mesmo preço por mais de 3 meses, por exemplo, muitos podem fechar, pois a arrecadação não seria suficiente para a manutenção".

Usuários satisfeitos - O empresário Marcelo Souza sempre abastece na Avenida Bonocô, mas escolhe o posto a depender do preço. "Já perguntei aos frentistas (sobre a redução de preços) e eles informaram que quando subir, vai ser de vez, mas por enquanto está bom do jeito que está", disse.

