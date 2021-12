Preço dos produtos divide opinião dos banhistas no Porto da Barra

Mesmo com o aumento dos preços dos produtos comercializados no Porto da Barra no verão, a praia estava lotada de turistas e baianos na manhã de ontem.

Barraqueiro há 25 anos, Afonso Martins, 53, reconheceu que houve acréscimo dos valores dos produtos, mas diz que há negociação: “Na minha barraca o valor é único, mas oferecemos desconto para quem reclama, geralmente os nativos. Sempre damos um jeito para que eles não saiam insatisfeitos”.

Insatisfação

A assistente de administração Queila dos Santos, 36 anos, considera o aumento do preço dos produtos “absurdo”. “Não temos acesso a um chuveiro, banheiro e pagamos R$ 5 por pessoa pra usar a cadeira. Isso é um absurdo. Já que cobram caro, ao menos o acesso aos acessórios deveria ser cortesia para quem vai consumir na barraca”, sugere.

Já o economista Erivaldo Vieira, 50, que mora em São Paulo, considerou os valores razoáveis: “Já frequentei praias de diversos lugares e os preços eram mais altos. Aqui, os valores estão abaixo do que costumo pagar em praias de outros estados”.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo