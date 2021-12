Precariedade de passarela obriga pedestres a atravessarem pista em São Cristóvão

Moradores de São Cristóvão criticaram, na manhã desta segunda-feira, 4, a insegurança da passarela provisória do bairro. Eles alegam que a estrutura de metal vibra, é descoberta - deixando as pessoas à mercê do sol e da chuva, e apresenta desnível no piso de madeirite, criando o risco dos pedestres tropeçarem e caírem. Com medo de utilizar o equipamento, populares se arriscam atravessando a pista.

Em março de 2011, a assessoria da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (DESAL) informou que técnicos da Codesal vistoriaram a passarela e não identificaram risco de desabamento da estrutura, mas aconselharam o governo do estado, responsável pelo equipamento, a fazer ajustes.

Passarela apresenta piso de madeirite desnivelado

