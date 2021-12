Pré-Black Friday causa fila em estacionamento de supermercado

Devido às promoções pré-Black Friday, uma longa fila de carros se formou na noite desta quinta-feira, 22, na entrada do supermercado Extra da Paralela, em Salvador.

De acordo com um morador da região, por causa do movimento, o acesso pela localidade conhecida como Bate Facho também foi afetada e gerou um leve transtorno no bairro Imbuí.

Em busca de ofertas, os motoristas chegaram a deixar o estacionamento sem vagas disponíveis, informou o morador que não quis se identificar. Porém, o movimento não alterou a fluidez no trânsito na Av. Paralela.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), mas obteve retorno até a publicação desta reportagem.

